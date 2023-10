Duchamp sbarca al Guggenheim di Venezia

Inaugura domani a Venezia, ospite della Collezione Peggy Guggenheim, “Marcel Duchamp e la seduzione della copia”, la prima mostra personale che la Galleria dedica all’artista francese, uno dei più importanti del Novecento. In esposizione, circa sessanta opere realizzate tra il 1911 e il 1968, grazie a una serie di prestiti concessi da collezionisti privati e istituzionali. Tra questi, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Il Museum of Modern Art di New York, il Philadelphia Museum of Art, e il fondo veneziano di Attilio Codognato.