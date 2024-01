Firenze, il passato e il futuro si incontrano nelle opere di Afran

Inaugura oggi a Firenze, ospite del Museo De’ Medici, “Vestis”, la personale di Afran, giovane artista di origine camerunense. In esposizione, le opere più importanti e quelle realizzate negli ultimi mesi per la mostra, che propone un itinerario molto originale, in cui passato e futuro si incontrano nello stile e nei materiali. L’evento, che si inserisce nel quadro delle iniziative legate alla rassegna Pitti Immagine Uomo, è organizzato e promosso dalla Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze.