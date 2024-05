Fragole e melograni decisivi nella lotta all’Alzheimer?

È una sostanza presente in melograni e fragole l’ingrediente segreto della lotta all’Alzheimer. È quanto sostiene un gruppo di ricerca dell’Università di Copenhagen, in Danimarca, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “Alzheimer’s & Dementia”. L’azione dell’urolitina A, infatti, sarebbe decisiva nel rallentare la produzione della proteina catepsina Z, responsabile di molti dei processi degenerativi che culminano nella contrazione della malattia e nella progressione dei suoi sintomi.