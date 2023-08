I fumetti di Hugo Pratt sbarcano a Recanati

Inaugura oggi a Recanati (MC), nei suggestivi locali di Villa Colloredo Mels, “Hugo Pratt. Da Ulisse a Corto Maltese”. La mostra dedicata al fumettista riminese si inserisce nel quadro dei lavori del Recanati Comics Festival, giunto ormai alla sua terza edizione. In esposizione, oltre 60 tavole originali, filmati e riproduzioni, in un percorso scandito dai lavori più importanti: dall’Odissea, realizzata per il Corriere dei Piccoli, a Corto Maltese. L’evento è organizzato e promosso dal Comune di Recanati, Associazione Arcadia, Sistema Museo e Cong Sa.