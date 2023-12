Kazuko Miyamoto sbarca a Torino

Inaugura oggi a Torino, ospite degli spazi del MAO, Museo d’Arte Orientale, “Contemporary Monogatari: nuove narrazioni giapponesi”, la mostra dedicata a Kazuko Miyamoto, esponente di spicco della scuola giapponese di arte contemporanea. In esposizione, molte opere provenienti da alcune delle collezioni private più importanti del mondo, come la Exile Gallery, la Cuomo Collection e la Galleria Alessandra Bonomo. L’evento, a cura di Davide Quadrio, è organizzato e promosso dal MAO, in collaborazione con il Museo Madre di Napoli.