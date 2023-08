La dieta mediterranea allunga la vita?

La dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura, pesce e frumento, allunga la vita. È quanto sostiene un gruppo di ricercatori coordinato dall’Universidad Autónoma de Madrid, in Spagna, e dalla Harvard School of Public Health, negli Stati Uniti. Gli esperti hanno analizzato oltre 100mila cartelle cliniche e, tra quelli che dichiaravano di aver adottato una dieta di tipo mediterraneo, hanno rilevato in media una riduzione del 29% della mortalità generale. I risultati sono stati pubblicati su “Mayo Clinic Proceedings”.