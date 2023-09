L’ultima fatica di Wes Anderson in mostra a Milano

In occasione dell’anteprima italiana, inaugura domani a Milano, ospite degli spazi della Fondazione Prada, “Wes Anderson. Asteroid City: Exhibition”, la mostra dedicata al nuovo film del celebre regista britannico Wes Anderson, al ritorno in sala dopo due anni. In esposizione, una selezione di oggetti di scena, modellini, costumi, scenografie originali e opere d’arte presenti nella pellicola. L’evento è organizzato e promosso da Fondazione Prada, in collaborazione con Universal Pictures International Italy.