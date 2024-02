Nei dintorni di Milano arriva la mostra dedicata all’amore

Inaugura oggi a Sesto San Giovanni (MI), ospite degli spazi del Next Museum, “LOVE. The Immersive Experience”, la mostra dedicata alle mille dimensioni del sentimento amoroso. In oltre 1500 metri quadri di superficie, i visitatori troveranno molti dei complementi di significato generalmente associati al concetto: dall’amore per la natura a quello romantico, passando per quello per sé stessi e per i propri amici. Un evento imperdibile da condividere con le persone giuste, per riflettere sul valore di un sentimento mai banale.