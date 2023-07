Nul torna alla 'Cattedrale industriale' con yoga e musica

Tappetini yoga colorati al tramonto e soundsystem alla sera, il tutto nella suggestiva area post-industriale di Viale Molise, a Milano. L’evento, in calendario il 22 luglio prossimo alla 'Cattedrale industriale' (Ex Macello), è organizzato dal collettivo Nul, attivo da oltre un decennio nello stimolare sinergie per promuovere il cambiamento di Milano creando eventi sulle linee di faglia della città in trasformazione. La 'Cattedrale industriale' è il cuore di massiccio intervento di rinnovamento urbanistico che impegnerà Milano nei prossimi anni e alla cui realizzazione stanno collaborando Ied, Snøhetta, Barreca & La Varra, Chapman Taylor e Fondazione Politecnico. L'obiettivo è quello di creare un nuovo polo abitativo basato sui principi dell’ecologia e del vivere bene. Un'ecologia reale e democratica che possa servire da modello per la metropoli del futuro.

Nul ha curato il primo evento danzante e gratuito in questo luogo e assieme a Piano City, Mare Culturale Urbano e altre organizzazioni cittadine, si è impegnata a generare momenti di scambio e bellezza diffusa a beneficio della collettività. La classe di Yoga è in collaborazione con Ciaomondo e tenuta dall’istruttrice Francesca Savini. La pratica è aperta a tutti, principianti ed esperti. I tappetini sono forniti gratuitamente da Nul. La pratica sarà al tramonto, prima lenta e poi via via energizzante, per preparare il corpo-mente alla danza.

La musica è a cura di Tyler Ov Gaia, non solo dj ma anche ricercatore culturale. Oggetto dei suoi studi sono le comunità non autoritarie e le tradizioni musicali delle varie regioni del mondo. La laurea in storia e gli anni di ricerca sui segreti delle pratiche sonore rendono Tyler Ov Gaia un artista in continua evoluzione. Le sue esibizioni all’estero sono spesso connesse a luoghi dell’arte contemporanea o della sperimentazione elettronica, da New York al Tacheles di Berlino, dalla Street Parade di Zurigo alla Biennale di Venezia. Tyler Ov Gaia è noto per il suo impegno artistico e politico nel promuovere una danza libera, oltre le strutture gerarchiche. La danza, secondo Tyler Ov Gaia, ha un ruolo rituale, unendo elementi ancestrali ad altri futuristici, generando momenti di benessere psico-fisico a beneficio della collettività.