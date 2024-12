Anche se sottovalutato, il contributo dei giovani alla ricerca scientifica può rivelarsi decisivo. È quanto accaduto di recente in una scuola statunitense, dove uno studente ha scoperto le proprietà antibiotiche di un batterio presente nelle feci delle oche. I ragazzi erano stati coinvolti in un progetto di ricerca coordinato dall’Università dell’Illinois, che ha reso noti i dettagli di questa sorprendente scoperta in un articolo comparso sulle colonne della rivista scientifica “Acs Omega”.