Picasso sbarca a Torino

Appena inaugurata a Torino, ospite dei saloni settecenteschi di Palazzo Saluzzo Paesana, in centro, “Picasso. Rendez-vous a Torino”, la mostra dedicata all’artista spagnolo, una vera e propria icona del XX secolo, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte. In esposizione, oltre 300 tra litografie, ceramiche, disegni, sculture, fotografie e collage: un appuntamento imperdibile a cura di David Lawrence, e organizzato da Radar Eventi Culturali, Extramuseum Arte e Scienza, e Piemonteticket.