Un gruppo di archeologi tedeschi ha portato alla luce una megastruttura risalente all’età della pietra. Situato lungo la costa del Mar Baltico, il Blinkerwall era un complesso riservato ai cacciatori di ungulati, allora molto numerosi nella regione. I risultati del lavoro, coordinato dagli atenei di Kiel, Rostock e dall’Istituto Leibniz, sono recentemente comparsi sulle colonne della rivista “Proceedings of the National Academy of Sciences”, una delle più prestigiose del panorama accademico.