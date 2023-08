Scoperta le cause della sindrome da stanchezza cronica?

L’encefalomielite mialgica, nota anche come sindrome da stanchezza cronica o ME/CFS, è rimasta a lungo un mistero per pazienti e specialisti. Gli esperti dello US National Heart, Lung, and Blood Institute di Bethesda potrebbero però aver risolto il problema. In un lungo articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista scientifica “PNAS”, gli scienziati affermano di aver individuato un legame tra il malfunzionamento dei mitocondri e l’insorgere della malattia, che solo in Italia colpisce tra le 200 e le 300mila persone.