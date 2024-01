La visita dentistica non è una prerogativa dei moderni, ma era un’abitudine già ai tempi dei vichinghi. È la tesi di un team di ricerca coordinato dall’Università di Göteborg, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista scientifica “Plos One”. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver analizzato oltre 3000 denti provenienti da Varnhem, in Svezia, un sito famoso in tutto il mondo per la quantità e l’eccellente stato di conservazione dei reperti archeologici.