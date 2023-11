Torna il Reggio Film Festival

Inaugura oggi a Reggio Emilia il Reggio Film Festival, la rassegna dedicata ai cortometraggi italiani e stranieri più interessanti dell’anno. Al centro dell’edizione 2023, la 22esima, l’intelligenza artificiale, una grande sfida per il mondo dell’arte e non solo. Competeranno per aggiudicarsi la vittoria corti provenienti, tra gli altri, da Iran, Stati Uniti, Spagna, Belgio, Palestina e Afghanistan. L’evento è organizzato e promosso dalle istituzioni comunali, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.