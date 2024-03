Sono numerosissime in tutto il mondo le persone affette da disturbi legati alla fonazione, ma le terapie per contrastarli restano costose e invasive. Per gli scienziati della University of California, negli Stati Uniti, un piccolo cerotto elastico è in grado di risolvere il problema. Grazie a un algoritmo di apprendimento automatico, il dispositivo traduce i movimenti muscolari, restituendo al paziente la parola. I risultati, molto promettenti, sono stati pubblicati su “Nature Communications”.