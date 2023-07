Dagli Stati Uniti arriva una pillola per curare la forma più diffusa di tumore ai polmoni, responsabile di 1,8 milioni di decessi ogni anno in tutto il mondo. A produrla, il colosso farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, che ha presentato il prodotto, nome in codice Tagrisso, in occasione della conferenza annuale organizzata dalla ASCO, American Society for Clinical Oncology. Le sperimentazioni, dai risultati sorprendenti in termini di efficacia, hanno coinvolto più di 600 pazienti in 20 paesi.