Liguria zona gialla, Toti: "Speriamo da prossima settimana"

(Adnkronos)

Liguria zona gialla dalla prossima settimana? La regione "ha un Rt pari a 0,94, la situazione nei nostri ospedali è sotto controllo. Speriamo quindi di poter tornare in zona gialla dalla prossima settimana, afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi nel corso del suo intervento alla trasmissione di La7 L'Aria che tira.

E sull'inizio a breve della kermesse canora italiana per eccellenza, "intorno al festival di Sanremo quest'anno - dice Toti - non ci sarà praticamente niente. E' un festival che si svolge all'interno di un Teatro Ariston vuoto, come se fosse uno studio televisivo, ma è il massimo che si può fare in tempi di Covid". "E' un anno - ha aggiunto - che diciamo che col Covid dobbiamo imparare a convivere e quindi è giusto non rinunciarci ma è giusto anche non mettere a rischio nessuno per farlo. Bisogna farlo nei limiti di un protocollo molto stretto elaborato dal Cts e io sono d'accordo che si faccia così".

"La divisione del Paese in zone l’ho voluta e l’ho sempre difesa. Oggi potremmo pensare ad un'applicazione su aree minori: si tratta di pensare ad aree più piccole, come province e comuni", spiega ancora.