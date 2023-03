LiguriaHomes Casamare è lieta di annunciare l'apertura di un nuovo ufficio in Liguria

LiguriaHomes Casamare è lieta di annunciare l'apertura di una nuova agenzia immobiliare in Liguria, a Santo Stefano al Mare, in Via Roma n 41.

Santo Stefano al mare (Im), 20 marzo 2023. Questo nuovo ufficio, la quinta agenzia immobiliare nel Ponente Ligure del gruppo, coprirà le località costiere di Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Arma di Taggia e San Lorenzo al Mare e tutti i deliziosi borghi collinari come Cipressa, Costarainera, Pompeiana e Castellaro.

"Siamo entusiasti di avere una nuova sede a Santo Stefano al Mare, lavorando con successo in zona da diversi anni", ha dichiarato l’amministratore di LiguriaHomes Casamare, Matteo Scandolera. "Abbiamo sempre puntato sullo spirito di comunità e questo è un altro passo per consolidare la nostra missione a sostegno del territorio in cui viviamo e lavoriamo da oltre 30 anni. L'apertura della nuova agenzia è prevista per il 25 di Marzo e invitiamo fin da adesso tutti i nostri clienti e amici a festeggiare con noi nel giorno dell’inaugurazione".

Fondata nel 1991, LiguriaHomes Casamare ha saputo crescere e affermarsi sul mercato, facendo innovazione, analizzando i trend e orientandosi al mercato internazionale, perseguendo con successo una visione a lungo termine fino ad arrivare ad essere la più grande agenzia immobiliare indipendente in Liguria, con uffici a Sanremo, Bordighera, Ospedaletti, Imperia e Santo Stefano al Mare.

LiguriaHomes Casamare rappresenta in Liguria l'inglese Hamptons International, la più importante agenzia e società di consulenza immobiliare al mondo con oltre 150 anni di esperienza nel mercato immobiliare, più di 90 agenzie in Inghilterra e oltre 7.000 uffici partner internazionali. Anche grazie a questa collaborazione, LiguriaHomes Casamare è in grado di offrire agli immobili della Liguria la migliore vetrina internazionale.

Per informazioni:

LiguriaHomes Casamare

www.casamare.net

casamare@casamare.net

+39 334 9323000