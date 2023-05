Lillo & Greg nel metaverso con il "Mistero dell'assassino misterioso"

"Uno spettacolo da metateatro". La parola "piace molto" a Pasquale 'Lillo' Petrolo per descrivere questo 'Mistero dell'assassino misterioso' che assieme al suo compagno di scena Claudio 'Greg' Gregori lo vedrà dal 19 aprile al 14 maggio impegnato al teatro Olimpico di Roma, per una tenitura che nonostante copra quasi un mese registra già un percorso al botteghino che a vele spiegate sta viaggiando verso il sold out.

Con la coppia Lillo & Greg, che firma il testo e con Claudio Piccolotto anche la regia, recitano Marco Fiorini che interpreterà due personaggi, Vania Della Bidia, Giulia Ottonello e Luca Intoppa, per una riedizione di questa piece che risale a circa vent'anni fa, ambientata tra fine Ottocento e primi Novecento, a cavallo fra il classico giallo anglosassone alla Agatha Christie e il teatro dell'assurdo "che a noi piace sempre cavalcare", come sottolinea Greg.

Spiega infatti Lillo: "Il momento iniziale dello spettacolo crea un serio e autentico scompiglio in sala, persino fra i vigili del fuoco presenti... Anche per questo e per i successivi sviluppi della storia mi piace parlare di metateatro". A corredo, Greg illustra che "una compagnia teatrale sta mettendo in scena un classico giallo, la cui linearità verrà però sconvolta da un meccanismo particolare, una sorta di mina vagante che travolgerà lo spettacolo e lo condurrà su altri binari, dove non si riuscirà più a tenere ben salde le redini in mano, a causa dell'emergere fra gli attori delle dinamiche tipiche fra tic, nevrosi, rivalità, gelosie professionali e desideri di emergere e di primeggiare".

Il riferimento al celebre 'Rumori fuori scena' non è respinto da Lillo & Greg. "Qualche spunto c'è - concedono - Forse, non a caso visto che il nostro debutto da giovanissimi è stato proprio al teatro Vittoria con Attilio Corsini e Viviana Toniolo che tennero a battesimo quello spettacolo e che furono i primi a credere in noi - ricordano - Ma è anche vero che il nostro spettacolo ha ispirato un successivo lavoro in inglese di gran successo, mentre questa commedia ha già una versione spagnola: possiamo ben dire che oramai è uno spettacolo 'cult' per il nostro pubblico".

Spettacolo che ora potrà avere anche una singolare appendice tecnologica, visto che la Lsd Edizioni con la Major Bit Innovation ha dato vita a un metaverso ispirato alla rappresentazione, primo e unico nel suo genere, per chi voglia avventurarsi al di là della scena in cui si svolge l'azione teatrale, varcando con il proprio avatar il castello in cui ha luogo la commedia, muovendosi fra le stanze e gli oggetti del maniero e incontrando persino gli avatar degli attori-personaggi.

(di Enzo Bonaiuto)