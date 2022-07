LIMACORPORATE E ORTHOFIX MEDICAL ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE PER IL MERCATO AMERICANO PER FORNIRE NUOVE SOLUZIONI PER I PAZIENTI AFFETTI DA ELEVATA DISPLASIA DELL'ANCA

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italia, 13 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Limacorporate S.p.A., azienda ortopedica globale focalizzata sull'innovazione digitale e hardware su misura per il paziente, e Orthofix Medical Inc, azienda globale di dispositivi medici con focus su colonna vertebrale e ortopedia, annunciano oggi un accordo di licenza per il mercato statunitense al fine di fornire nuove soluzioni ai pazienti affetti da un'elevata displasia cronica dell'anca.

La collaborazione unisce l'esclusiva tecnologia di allungamento arti del sistema brevettato di chiodi intramidollari Fitbone™di Orthofix, con il dispositivo LimaCorporate di fissaggio pelvico specifico per il paziente stampato con tecniologia 3D. Una volta impiantati chirurgicamente, i dispositivi lavorano insieme allo scopo di consentire ai chirurghi di distrarre il femore in una posizione anatomicamente corretta, correggendo così la discrepanza nella lunghezza degli arti, riducendo l'impatto sulla colonna vertebrale e consentendo una successiva sostituzione totale dell'articolazione d'anca.

"Siamo entusiasti di collaborare con LimaCorporate e unire le nostre tecnologie in modo complementare per soddisfare le esigenze, precedentemente inosservate, dei pazienti che richiedono una soluzione personalizzata e unica per la sostituzione complessa dell'anca", ha affermato Kimberley Elting, Presidente di Orthofix Orthopaedics. "Questa sarà l'unica soluzione a disposizione negli Stati Uniti per i pazienti con displasia e altre anomalie dell'anca che portano ad una discrepanza nella lunghezza degli arti. Questo dimostra la forza e la versatilità della piattaforma Fitbone™".

"Questa nuova soluzione per il trattamento dell'elevata displasia cronica dell'anca non è attualmente approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ed è disponibile solo attraverso un'esenzione per uso compassionevole da parte dell'FDA stessa", ha aggiunto Elting.

Emmanuel Bonhomme, Amministratore delegato di LimaCorporate, ha dichiarato: "Questa partnership rappresenta per noi un'importante opportunità per esplorare nuovi segmenti e supportare ancora di più i chirurghi statunitensi e i loro pazienti. Inoltre, la sinergia con il ProMade Point of Care Center (PoC Center), aperto lo scorso anno, porterà un valore aggiunto alla collaborazione in termini di esperienza e conoscenze combinate alle nostre tecnologie leader di mercato nelle protesi personalizzate".

Il servizio ProMade di stampa 3D personalizzata di LimaCorporate, che incorpora la progettazione e la produzione nell' esclusivo PoC Center, è localizzato nel campus principale dell'Hospital for Special Surgery (HSS) a New York City.

"Questo nuovo metodo di trattamento ha dimostrato risultati convincenti e con ottimi esiti per per pazienti affetti da con un quadro clinico così complesso. Sono lieto di apprendere che la procedura ora è disponibile per i chirurghi negli Stati Uniti", ha affermato il Professor Rainer Baumgart, M.D., chirurgo-sviluppatore del Sistema di allungamento arti Fitbone™.

Informazioni sul sistema di allungamento intramidollare Fitbone™

Il sistema Fitbone™.è costituito da un chiodo intramidollare, un ricevitore impiantato per via sottocutanea e un set di controllo esterno che consente al paziente e/o alla persona che se ne prende cura di gestire la fase di distrazione a casa. Il sistema è progettato per fornire un allungamento degli arti accurato e controllato, con oltre 3.500 casi eseguiti in 15 paesi dal suo sviluppo. Con un'adeguata pianificazione preoperatoria, consente il raggiungimento dell'allineamento osseo assiale e torsionale intraoperatorio, nell'ambito della procedura di allungamento degli arti.

Il sistema di allungamento endomidollare Fitbone™.è disponibile attraverso un'autorizzazione 510 (k) della Food and Drug Administration statunitense e nei paesi europei con l'approvazione del marchio CE.

A proposito di OrthofixOrthofix Medical Inc. è un'azienda globale di dispositivi medici con un focus sulla colonna vertebrale e sull'ortopedia. La missione dell'azienda è fornire soluzioni innovative e orientate alla qualità, collaborando con gli operatori sanitari per migliorare la mobilità dei pazienti. Con sede a Lewisville, Texas, i prodotti ortopedici e per la colonna vertebrale di Orthofix sono distribuiti in più di 60 paesi tramite i rappresentanti di vendita e i distributori dell'azienda. Per ulteriori informazioni, visitare www.Orthofix.com

A proposito di LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda ortopedica globale focalizzata su innovazione digitale e impianti personalizzati al servizio della cura del paziente. Le soluzioni tecnologiche e all'avanguardia sviluppate dall'azienda sono a disposizione dei chirurghi per migliorare l'esito operatorio su pazienti sottoposti a sostituzione articolare. L'obiettivo principale di LimaCorporate è fornire ai chirurghi soluzioni ortopediche ricostruttive e su misura per migliorare la qualità della vita dei pazienti e restituire loro la gioia del movimento. L'azienda ha sede in Italia e opera direttamente in oltre 20 paesi nel mondo. LimaCorporate offre impianti primari e di revisione per le grandi articolazioni e soluzioni complete per le estremità, inclusa la fissazione. Per maggiori informazioni: www.limacorporate.com

Limacorporate spaVia Nazionale, 5233038 Villanova di San DanieleUdine – Italyt: +39 0432 945511e.: info@limacorporate.com press@limacorporate.com

Dichiarazioni previsionali di Orthofix Medical Inc.

Questa comunicazione contiene dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, e della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, relative alle nostre prospettive economiche e finanziarie, che si basano sulle nostre credenze, ipotesi, aspettative, stime, previsioni e proiezioni attuali. In alcuni casi, è possibile identificare affermazioni previsionali in base a termini quali "potrebbe", "sarà", "dovrebbe", "si aspetta", "pianifica", "anticipa", "crede", "stima", "progetti, "" Intende, "" prevede, "" potenziale "o" continua "o altra terminologia comparabile. Queste dichiarazioni previsionali non sono garanzie delle prestazioni future e implicano rischi, incertezze, stime e ipotesi difficili da prevedere, inclusi i rischi descritti nella Parte I, Punto 1A nel titolo Fattori di rischio nel nostro Rapporto Annuale sul Modulo 10- K per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (il "Modulo 10-K 2021"). Oltre ai rischi qui descritti, i fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze possono includere, ma non essere limitati a: il rischio che le approvazioni FDA possano essere ritardate o non essere ottenute; il rischio che i chirurghi siano lenti nell'adottare il sistema di chiodi intramidollari Fitbone; il rischio che studi futuri sui pazienti o esperienze cliniche e dati possano indicare che il trattamento con il sistema di chiodi intramidollari Fitbone non migliori gli esiti del paziente tanto quanto si credeva in precedenza, o altrimenti metta in discussione i benefici del suo utilizzo per pazienti, ospedali e chirurghi; il rischio che il prodotto non funzioni come previsto e quindi non ottenga un successo commerciale; il rischio che i concorrenti possano sviluppare prodotti di qualità superiore o avere una posizione di mercato più ampia consentendo una commercializzazione di maggior successo; il rischio che i contribuenti assicurativi si rifiutino di rimborsare gli operatori sanitari per l'utilizzo dei nostri prodotti.

Questo elenco di rischi, incertezze e altri fattori non è completo. Alcune di queste questioni , nonché alcuni fattori di rischio che potrebbero influenzare la nostra attività, la nostra condizione finanziaria, i risultati delle operazioni e le prospettive, sono discusse più dettagliatamente nei rapporti depositati presso la SEC e disponibili in lettura su www.sec.gov. Alcune o tutte le dichiarazioni previsionali potrebbero rivelarsi errate (a causa di ipotesi imprecise o altro) e gli esiti e i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi in queste dichiarazioni previsionali. Si ricorda di non fare indebito affidamento su alcuna di queste dichiarazioni previsionali. Inoltre, qualsiasi dichiarazione previsionale è valida solo a partire dalla data del presente documento, a meno che non sia espressamente indicata una data diversa. Non viene assunto alcun obbligo di aggiornamento delle presenti dichiarazioni previsionali a seguito di circostanze o eventi che si verifichino dopo la data del presente documento, nuove informazioni o altro.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg