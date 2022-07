L’impatto della pandemia sul settore del gioco online

Milano, 14/07/2022 - Fra gli strumenti che sono stati capaci di sostenere il settore del gioco online durante il periodo pandemico, i bonus hanno avuto un effetto ben specifico: in un biennio che ha fortemente compromesso il settore, a causa delle restrizioni e le chiusure delle attività fisiche, il comparto digitale ha avuto una crescita senza precedenti, dovuta alle connessioni aumentate dai devices casalinghi. Nel 2020 si è calcolato, infatti, un aumento del +25% di utenti, con un cambiamento che ha anche riguardato il target: se storicamente, in Italia, gli scommettitori erano gli over 65, durante la pandemia l’età media si è abbassata, avvicinando i millenial, già attratti dal digitale.

In effetti, la possibilità di collegarsi online su bookmaker e casinò online senza intaccare il budget reale – grazie proprio ai bonus senza deposito-, è stata la causa principale della crescita del trend del gioco digitale. Insomma, una felice stagione dell’iGaming, di cui il settore stesso ha consapevolezza. Basti pensare alla mole impressionante di giochi lanciati dalle software house negli ultimi mesi: temi svariati, sound adattato, titoli dal design avanzato, creati dai maggiori creator professionisti.

Un mondo che fino a qualche anno fa era conosciuto solo dagli appassionati, è oggi entrato nelle case e nella routine, offrendo anche dei contenuti a titolo gratuito, nella modalità con soldi finti.

Bonus senza deposito: giocare senza investire?

I bonus senza deposito fanno riferimento a una somma concessa a titolo gratuito dal portale di gioco online ai nuovi giocatori: può essere intesa come una sorta di investimento a lungo termine sul possibile ritorno di un giocatore sulla piattaforma. Per i giocatori, si tratta di una buona occasione per provare i giochi senza rischi, un’alternativa alle forme di intrattenimento già conosciute, mostrando loro sempre più servizi. Alle volte, questi incentivi sono pensati appositamente per una casa produttrice di slot (quindi giocabili e spendibili solo su quel titolo), oppure esclusivamente su giochi live o solo per le scommesse sportive.

La tattica è quella di concedere ai giocatori monete extra per dare un’occhiata a tutte le sezioni del sito. Con questi premi senza deposito, non è quindi necessario fare versamenti, proprio perché si possono utilizzare i crediti ricevuti. Bisogna però fare particolare attenzione alle date, perché spesso queste ultime sono rigide e i soldi accumulati si possono utilizzare solo entro un determinato periodo.

Contro l’illegalità del gioco online: i casinò approvati da ADM

Il gioco sicuro è possibile solo pensandolo in un’ottica più ampia: la legalità dei sistemi di gioco, soprattutto negli ultimi 2 anni, è un argomento molto dibattuto e messo a dura prova dal settore dell’illegale che si è espanso tanto quanto quello legale, per gli stessi motivi considerasti. Si è infatti assistito alla chiusura di moltissimi siti online fraudolenti, con sanzioni davvero importanti.

Le leggi italiane in materia di gioco da casinò si sono inasprite dall’emanazione del Decreto Dignità del 2018. L’idea di base è quella di colpire tutti coloro che si dimostrano riluttanti di fronte alla richiesta di licenza e navigano nell’illegalità totale o in zone d’ombra.

I casinò legali in Italia sono certificati ADM, Agenzia delle Dogane e Monopoli. Muovendosi nella legalità di questi casinò e nell’obbligo di pagare anche una tassazione in caso di vincita, molti giocatori attivano un conto di gioco. Con l’apertura di un conto gioco, si ha l’occasione di vivere un’esperienza ludica diversa, spesso sbloccando il bonus senza deposito e/o i premi di benvenuto già accennati.

Le logiche dei bonus di benvenuto

Il premio di benvenuto è una promozione con diversi vantaggi che si riceve solitamente, a discrezione del sito in questione, al momento dell’iscrizione. Qualsiasi utente, appena iscritto, ha l’occasione di attivare questa tipologia di premio. L’importante è registrarsi legalmente, con il proprio documento di riconoscimento e iniziare così la propria esperienza sul web, senza perdere come riferimento l’idea di giocare con soldi regalati.

La registrazione ai siti, è un’idea varata da diversi anni, con il riferimento della carta di identità, proprio per impedire frodi ai danni di casinò AAMS/ADM. Non esiste, infatti, nessun casinò legale italiano che permetta di incassare un premio senza deposito immediato o di benvenuto, senza verificare i dati dell’identità utente.

Queste ricompense hanno però un limite di tempo, solitamente di 2 settimane (non cumulabile con altri premi). La particolarità è che non è possibile in alcun modo ritirare immediatamente soldi cash, ma bisogna soddisfare i requisiti indicati nel regolamento: premi di questo tipo servono quindi per far tornare i giocatori sul sito della promozione.

Per informazioni :

Spike è un noto YouTuber italiano che dal 2009 gestisce un canale dedicato ad informare sulla materia delle slot machine. Sul canale, è possibile confrontare le esperienze di vari giocatori e avere esperienze di gioco più affidabili e sicure.

e-mail: info@casinoslotmachines.it