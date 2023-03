L’impegno di Emergency in mostra a Venezia

Appena inaugurata a Venezia, presso la sede veneziana di Emergency, alla Giudecca, “The Game. Il ruolo di Emergency”, la mostra che racconta la storia degli ultimi attraverso il gioco, e descrive gli sforzi che l’organizzazione mette in campo ogni giorno e in tutto il mondo dal 1994. L’evento, a cura di Paola Fortuna e Luciano Perondi, è organizzato e promosso da Emergency, in collaborazione con il corso di laurea magistrale in Design della Comunicazione dello IUAV, Istituto Universitario di Architettura di Venezia.