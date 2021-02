L’impermeabilizzazione: l’opera d’arte di Unitec International

(Macerata, 9 febbraio 2021)

Unitec International S.r.l., leader nel settore delle impermeabilizzazioni, opera da oltre venti anni con servizi di impermeabilizzazione speciale a spruzzo, utilizzando resine poliuretaniche e poliureiche, adatte a qualsiasi tipo di edificio e struttura.

L’azienda risolve le problematiche di infiltrazione, in tempi brevi, attraverso un lavoro di altissima qualità. L'impermeabilizzazione realizzata da Unitec International dura nel tempo e le strutture preservano la loro integrità e funzionalità nel corso degli anni grazie ad un’ottima progettazione e applicazione delle membrane poliureiche e poliuretaniche.

Impermeabilizzazione: in cosa consiste

Nel campo dell’edilizia, l’impermeabilizzazione ricopre una funzione molto importante perché evita che ci siano infiltrazioni d’acqua o fluidi di qualsiasi genere all'interno delle strutture. Unitec International ha realizzato grandi progetti di impermeabilizzazioni per numerose strutture famose, in Italia, ottenendo sempre un risultato efficiente e di qualità.

Prima di decidere il sistema impermeabile da utilizzare, è importante conoscere il tipo di sollecitazione a cui il materiale deve resistere. Si può assistere a due tipologie di sollecitazioni: positiva, quando il liquido esercita la pressione sul rivestimento in modo diretto, mentre è negativa quando il liquido esercita la pressione in corrispondenza dell’interfaccia di adesione del rivestimento e rischia di staccarlo dalla superficie.

Ci sono diverse tipologie di impermeabilizzazioni, da utilizzare in base alle proprie esigenze:

● Impermeabilizzazioni in guaine bituminose

Le guaine bituminose sono delle membrane prefabbricate disponibili in commercio in diversi spessori. Le più utilizzate sono di 4 o 5 millimetri. Le guaine si applicano mediante l’utilizzo di un cannello a gas che riscalda la guaina e la posa in semi aderenza al supporto. Sono disponibili diverse tipologie di guaine: nera, ardesiata, carrabile, antiradice e autoadesive.

● Impermeabilizzazioni in malte cementizie

Gli impermeabilizzanti a base cementizia sono delle malte cementizie che contengono sabbia, cemento e additivi capaci di rendere il rivestimento finale più elastico. Si dividono in due categorie: le monocomponenti, che hanno solo un componente da mescolare con l’acqua e le bicomponenti che contengono due elementi da miscelare con l’acqua.

● Impermeabilizzazioni in PVC e TPO

Il PVC e il TPO sono manti impermeabili, più sottili delle guaine bituminose. Hanno uno spessore che varia da 1,2 mm a 3mm e sono composte da polimeri. Generalmente, le guaine sono abbinate ad una rete di poliestere che le rende più resistenti. Le impermeabilizzazioni in PVC e TPO possono essere applicate per la copertura di strutture piane o inclinate, per il rivestimento di vasche e piscine, per il rivestimento di muri verticali o giardini pensili.

● Impermeabilizzazione in Poliurea

La poliurea permette di creare uno strato continuo e monolitico nel rivestimento delle superfici, anche delle più complesse differenziandosi notevolmente dagli altri sistemi impermeabilizzanti. Le applicazioni in Poliurea sono particolarmente indicate per il settore industriale e meccanico.

La Unitec International realizza sistemi di impermeabilizzazione in poliurea a spruzzo, che si adattano a qualsiasi superficie e risolvono ogni problema di infiltrazione. Si tratta di un tipo di impermeabilizzazione continua e in totale aderenza alla superficie. È carrabile dopo alcune ore dalla sua applicazione e conclusione ed è garantita per oltre 10 anni.

È possibile usufruire anche del servizio di pavimentazione in resina caratterizzata da spessori ridotti e da un’ampia gamma di finiture. La pavimentazione in resina conferisce al pavimento una resistenza a sostanze chimiche, usura e alla meccanica. Alcuni interventi in resina forniscono anche una completa impermeabilità al pavimento e sono resistenti all’assorbimento di sporco, grasso e olio.

UNITEC INTERNATIONAL SRL

Sede Legale: via Trento 39/D 62100 MACERATA

Sede OPERATIVA: via Passo del Turco 2/C, 60013 CORINALDO (AN)

Telefono: 071/7976251

Fax 0717977077

E-mail: info@unitecinternational.net

Sito: www.unitecinternationalsrl.com