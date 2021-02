L'importanza della prevenzione dentale

(Roma 5 febbraio 2021)

Roma, 05/02/2021 - Quando si parla di prevenzione dentale si intendono tutti i trattamenti, le cure, attenzioni, ma anche le buone abitudini che si dovrebbero attuare per poter mantenere la bocca e i denti in ottima salute. Un'accurata attenzione all'igiene orale dovrebbe cominciare fin dalla più giovane età, per poi essere mantenuta durante tutto il corso della propria vita. Non sempre, però, si pone abbastanza cura in questo, e molto spesso ci possono capitare problematiche odontoiatriche che solamente dei professionisti del settore.

Come già indicato, la prevenzione dentale dovrebbe cominciare tra le mura domestiche: gli adulti, ma anche gli adolescenti e i bambini, dovrebbero spazzolare correttamente i denti, all'esterno e all'interno, per almeno tre volte al giorno e singolarmente per minimo tre minuti di tempo, specialmente dopo i pasti principali. La spazzolatura dovrà essere svolta con movimenti precisi e con poco quantitativo di dentifricio, effettuando altresì dei movimenti in verticale che dovranno andare dall'alto verso il basso, evitando di ledere la gengiva. Oltre allo spazzolamento, sarà molto importante utilizzare il filo interdentale che, se usato correttamente, potrà rimuovere tutti i residui e accumuli di placca presenti tra i denti.

L'alimentazione può giocare un ruolo fondamentale nella salute orale: infatti, per poter evitare che possano comparire placca, carie o altre problematiche infiammatorie a carico della bocca, sarà importante ridurre il consumo di tutti quei cibi ricchi di zuccheri, come ad esempio le merendine oppure i dolci, e prediligere invece alimenti sani come la frutta e la verdura. Anche altri prodotti che contengono vitamina D, fondamentale per la salute della pelle e delle ossa, sono raccomandati per una maggiore salute orale, senza dimenticare sostanze essenziali come il fluoro e il calcio.

Laddove, però, esistano problematiche da risolvere, sarà utile rivolgersi a degli esperti odontoiatri del settore: infatti, trascurare i dolori e le malattie a carico della bocca potrebbe compromettere sia la salute, che la bellezza estetica. Molte volte alcuni disturbi riguardanti l'igiene orale non sono subito visibili o evidenti con sintomatologie riconoscibili da: proprio per questa motivazione è importantissimo sottoporsi a controlli periodici negli studi dentistici per poter valutare lo stato di salute della bocca e ricorrere, quanto prima, alle tecniche più innovative al fine di risolvere eventuali problematiche.

Alcune delle patologie più diffuse, facenti parte di quelle del cavo orale, sono proprio le parodontiti e, purtroppo, seppur si possa essere sempre in tempo per bloccare l'avanzamento della malattia, hanno comunque una natura irreversibile e debilitante. Ci sono segnali inconfondibili da non sottovalutare, tra cui possiamo trovare dei frequenti sanguinamenti e infiammazioni a carico della gengiva, che possono portare dolore e malessere generale. Questi sintomi possono essere legati anche a una patologia meno invalidante rispetto a una parodontite, ossia alla gengivite. Nel caso in cui non si effettui un'adeguata igiene orale, si potrebbe incorrere in una infezione che si svilupperà al di sotto, formando delle vere e proprie sacche parodontali che andranno a infettare la radice e l'osso di sostegno. Questa infezione potrebbe non solo causare la perdita di uno o più denti, bensì anche ridurre drasticamente l'efficienza della bocca, incidendo irrimediabilmente sulla salute generale: proprio per questa motivazione sarà importante fare un check up orale dettagliato e agire, quanto prima, per evitare danni irreversibili.

Per Informazioni:

Vitaldent offre studi dentistici con trattamenti di ultima generazione, con materiali e strumentazioni di alta qualità, per poter risolvere problematiche a carico della bocca, sia estetiche che di salute orale, nel pieno rispetto e sicurezza di tutti i pazienti.

Approfondimento sui trattamenti offerti: trattamenti dentali e odontoiatrici Vitaldent

Lista dei centri: dentisti e studi dentistici disponibili