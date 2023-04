L'industria dei servizi moderni di Tai'an, in Cina, stabilisce un "faro di navigazione": il valore aggiunto del settore dei servizi supererà i 200 miliardi di yuan entro tre anni

TAI'AN, Cina, 19 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Questo è un reportage dall'ufficio di Shandong dell'Hong Kong Business Daily. La città di Tai'an, nella provincia dello Shandong, ha recentemente tenuto una conferenza di mobilitazione per lo sviluppo di alta qualità dell'industria dei servizi moderni, accelerando la costruzione di un nuovo sistema per quest'ultima che sia di alta qualità ed efficiente, promuovendo al contempo l'emancipazione bidirezionale e lo sviluppo coordinato dell'industria dei servizi moderni, nonché la nuova industrializzazione. Tai'an propone di superare i 200 miliardi di RMB nel valore aggiunto del settore dei servizi per il 2025, col settore dei servizi moderni che rappresenta il 55% del valore aggiunto per quest'ultimo. L'obiettivo è coltivare un gruppo di aziende competitive e influenti a livello nazionale che fungano da fondamenta, imprese e parchi pilota per l'integrazione dei due settori, nonché la creazione di un marchio "Tai'an Service" che abbia influenza a livello internazionale.

La promozione di uno sviluppo di alta qualità dell'industria dei servizi moderni a Tai'an è un altro piano sistematico per lo sviluppo a lungo termine della città dopo la strategia di rafforzamento di quest'ultima tramite una nuova industrializzazione. Essa avrà un impatto significativo e di vasta portata sulla costruzione del sistema industriale, sul miglioramento del livello di energia urbana, sulla promozione della prosperità comune e sull'accelerazione dello sviluppo di alta qualità. Tai'an ha proposto che l'obiettivo sia costruire un nuovo sistema di settore dei servizi di alta qualità ed efficienza, aderire ai principi del chain thinking, dell'emancipazione bidirezionale e dello sviluppo integrato, l'obbedienza all'incremento dell'espansione, l'aumento delle scorte, l'ottimizzazione dei formati aziendali, la formazione dei marchi e il rafforzamento dell'organo principale, il concentrarsi sulla costruzione del sistema industriale "1141" e l'accelerazione della costruzione del moderno sistema economico della città.

In termini di settore dei servizi tecnologici, Tai'an sfrutterà appieno il ruolo dell'innovazione tecnologica aziendale come organo principale, implementerà la collaborazione tra talenti del settore e costruirà un sistema di servizi pubblici tecnologici che integri i due settori, oltre a un sistema professionale di incubazione tecnologica aperto e condiviso. Allo stesso tempo, l'obbiettivo è sviluppare vigorosamente il settore logistico moderno, accelerare la costruzione di parchi logistici compositi, dedicare molte risorse al trasporto multimodale su autostrade, ferrovie e acqua, accelerare la coltivazione di entità di mercato e creare un hub logistico commerciale orientato alla produzione e ai servizi con influenza regionale.

Tai'an si è inoltre proposta di sviluppare con forza il settore dei servizi finanziari, di aderire alla fonte dei servizi finanziari per l'economia reale, di aumentare la percentuale di finanziamenti diretti e di ottimizzare costantemente l'ambiente finanziario.

