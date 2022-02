Linee telefoniche per i prigionieri russi, Kiev gioca la 'carta' delle mamme dei soldati

Si chiamerà 'Torna vivo dall'Ucraina' la linea telefonica dedicata che il ministero della Difesa di Kiev si prepara ad aprire nelle prossime ore: un collegamento diretto che permetterà ai familiari dei militari russi di avere informazioni sui loro cari, per capire se sono stati catturati, feriti o uccisi. E' l'ultima mossa di una guerra psicologica combattuta fra i due paesi e che risponde con i fatti alle fake news di Mosca come quelle sulla presunta fuga del presidente Zelensky.

A Kiev infatti sono consapevoli della estrema impopolarità dell'invasione nella popolazione russa, in particolare fra i familiari di soldati che - denunciano le ong di Mosca - spesso non sono professionisti ma semplici coscritti ai quali è stato nascosto l'obiettivo della propria missione.

Se l'informazione dei media russi sull'invasione viene limitata di giorno in giorno, da parte ucraina sin dalle prime ore non sono mancate non solo le immagini degli attacchi ma anche quelle delle vittime russe e dei prigionieri catturati in azione. Video divenuti virali che mostrano soldati spogliati dell'uniforme, spesso giovanissimi, che rispondono alle domande degli ucraini con evidente smarrimento. Alcuni spiegano di non essere partiti per una operazione militare ma solo per una raccolta di 'informazioni'. In un filmato un giovane militare russo catturato telefona alla sua famiglia e spiega loro il suo destino, per la disperazione dei parenti.

Poche ore fa lo stesso ministro degli Esteri ucraino ha postato su twitter la foto di quattro soldati di Mosca: "Madri, mogli e figlie di soldati russi, riportate a casa i vostri uomini - ha scritto Dmytro Kuleba - Sono venuti in una terra straniera per uccidere persone innocenti, per distruggere le nostre case. I vostri potenti stanno mentendo. Il popolo ucraino va incontro a loro con le armi, non con i fiori. Chiedete alle autorità di fermare la guerra di conquista, salvate i vostri cari!".

E' difficile capire quale sarà l'impatto di questa propaganda 'familiare': di sicuro sin dal primo giorno il Comitato delle madri dei soldati della Russia ha lamentato - per bocca del vicepresidente Andrey Kurochkin - come i militari di leva siano stati inviati al fronte con l'inganno o con la forza. A molti di loro è stato chiesto di firmare un documento che trasformava il loro status da quello di coscritto a quello di militare professionista: chi si rifiutava veniva picchiato o messo in isolamento. "Abbiamo ricevuto una quantità di chiamate da madri spaventate in tutta la Russia. Piangono, perché non sanno se i loro figli sono vivi o sani", ha affermato Kurochkin al giornale online 'Takie Dela'.

E mentre il Comitato delle madri denuncia questo fenomeno all'ufficio del procuratore capo militare e al ministero della Difesa, e in Russia - compatibilmente con le repressioni - si manifesta un dissenso nelle piazze, restano le testimonianze sempre più frequenti di un esercito inviato sul campo con poca preparazione e ancor meno mezzi. Mentre avanzano nello sterminato territorio ucraino diversi reparti finiscono con il trovarsi senza cibo o ricovero. Molti soldati 'occupanti' si sono riforniti presso i negozi locali, ma le somme a loro disposizione spesso sono già esaurite, trasformando gl invasori in mendicanti, o giù di lì. Non esattamente la marcia trionfale che Putin aveva immaginato.