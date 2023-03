L'infortunio di Ricci meno grave del previsto

Buone notizie in arrivo in casa Torino. L’infortunio di Samuele Ricci sembra essere meno grave di quello che si pensava in fase di prima diagnosi e per questo potrebbe tornare in campo prima del previsto.

Il centrocampista granata dovrebbe saltare le prossime tre partite di campionato e rientrare, dunque, il 6 marzo in occasione della partita casalinga contro il Bologna. Come vi avevamo anticipato, Ricci ha riportato una lesione di primo grado al soleo sinistro e per questo non sarà protagonista al Fantacalcio nelle prossime settimane.

Fantacalcio.it per Adnkronos