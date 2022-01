L’ingresso di casa diventa ancora più smart con i portoncini in alluminio Tenvis di Oknoplast

Milano, 24 gennaio 2022 - Non chiamiamola semplicemente porta di ingresso. I portoncini Tenvis di Oknoplast rappresentano un vero e proprio oggetto di design che riassume estetica, funzionalità, sicurezza e alta tecnologia.

Con Tenvis Oknoplast propone una collezione di porte d’ingresso in alluminio il cui design esclusivo si integra perfettamente con elementi tecnologici di ultima generazione, per rispondere alle più avanzate esigenze di comfort e praticità. Caratterizzati da un’allure elegante e raffinata, i portoncini Tenvis si dividono in quattro diverse linee che spaziano da forme più classiche al design contemporaneo. I vari modelli sono concepiti per adattarsi ai diversi stili delle abitazioni moderne, e vantano tutti le medesime – eccellenti - prestazioni tecniche.

Le porte in alluminio Tenvis si distinguono infatti per gli elevati parametri di isolamento termico (Uw pari a 0,85 W/m2K), grazie anche allo spessore importante delle lastre – quella esterna è spessa 3 mm, quella interna 2mm. Inoltre, il rivestimento interno dell’anta in polistirene estruso XPS garantisce la resistenza al fuoco e ottimizza il risparmio energetico.

Non solo prestazioni di isolamento: anche in termini di sicurezza questi prodotti raggiungono standard d’avanguardia.

Alla chiusura automatica, già di serie, che permette di bloccare l'anta in tre punti senza utilizzare la chiave e di una rosetta ad anello in grado di fornire una solida protezione dai tentativi di scasso, Oknoplast aggiunge infatti una grande novità: i maniglioni integrati con i sistemi di apertura domotica. Oltre all’apertura gestita da remoto tramite smartphone o telecomando, il portoncino si può ora sbloccare attraverso un codice numerico o un lettore di impronte digitali posizionato direttamente sull’impugnatura. Una soluzione che permette di sfruttare pienamente la potenzialità della domotica, rendendola ancora più pratica e soprattutto meno invasiva in termini estetici. E non dimentichiamo che si tratta di una scelta anche ecologica, dal momento che l’alluminio è riciclabile al 100% e quindi ecocompatibile.

