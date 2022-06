L’inquinamento ci danneggia più del fumo

L’inquinamento provoca alla salute più danni del fumo. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato dall’Energy Policy Institute dell’Università di Chicago, che sottolinea come l’inquinamento atmosferico riduca di 2,2 anni la speranza di vita, mentre il fumo da sigaretta "soltanto" di 1,9 anni. Secondo le stime, il 97,3% della popolazione mondiale vive in luoghi dove la qualità dell’aria non soddisfa i requisiti minimi previsti dall’Organizzazione mondiale della sanità. Se queste linee guida venissero rispettate, l’aspettativa di vita media globale aumenterebbe da circa 72 a 74,2 anni.