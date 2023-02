L'Intelligenza artificiale aiuta a prevedere il riscaldamento globale

Utilizzando l'intelligenza artificiale per prevedere le tempistiche del cambiamento climatico, i ricercatori dell'Università di Stanford e della Colorado State University hanno scoperto che un riscaldamento globale di 1,5°C in più rispetto ai livelli preindustriali sarà probabilmente superato durante il prossimo decennio. Lo studio sottolinea però che il superamento dei 2°C di riscaldamento, che gli scienziati internazionali hanno identificato come un vero e proprio punto di svolta ambientale, ha il 50% di probabilità di essere raggiunto entro il 2050.