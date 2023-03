È stato messo a punto il primo algoritmo grazie al quale l'intelligenza artificiale sta imparando a dare la caccia ai tumori maligni, a partire da quelli del cervello. Si chiama Sphinks e non solo è in grado di riconoscere le neoplasie, ma anche di individuare le armi più efficaci per combatterle. È uno dei passi più importanti e recenti verso la medicina di precisione, pubblicato sulla rivista Nature Cancer.