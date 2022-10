L’Interpol apre un suo spazio nel metaverso

L’Interpol, la principale organizzazione internazionale in materia di cooperazione di polizia, ha recentemente annunciato l’apertura di un suo spazio nel metaverso. Grazie alla creazione di uffici virtuali, le forze dell’ordine di tutto il mondo avranno a loro disposizione un strumento avanzato per approfondire lo scambio di informazioni. Non è tutto: sulla scorta di altre esperienze, come quella della piattaforma on chain gestita dalla polizia indiana, infatti, anche utenti non professionisti potranno registrarsi al portale e collaborare con l’ente.