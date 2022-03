"L'invisibilità delle donne è un reale problema"

Tra figure d'esempio, il ruolo della donna in politica e l'invisibilità di cui le donne sono ancora vittime la video intervista a Jennifer Guerra classe '95 è una talentuosa giornalista e scrittrice. Autrice di "Il corpo elettrico. Il desiderio nel femminismo che verrà" e "Il capitale amoroso. Manifesto per un eros politico e rivoluzionario", le sue parole sono state anche la voce de il Podcast "AntiCorpi".

La sua intervista per Adnkronos sul tema della situazione odierna delle donne nel mondo, in Italia e in tempi difficili come quelli del 2022.

Dov'è oggi la donna? Quali sono le difficoltà che ancora si trova a dover vivere e superare?

Questo e molto altro nella video intervista su "Quello che le donne non dicono, ma vorrebbero dire".