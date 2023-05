L'invito di Simoh: "5xmille alla nostra onlus, da 30 anni vicina ai fragili"

Il 5xmille alla Simoh Cooperativa sociale Onlus Scuola Italiana di Medicina Omeopatica Hahnemanniana è un 5xmille speciale destinato al campo socio-sanitario: una finalità di valore che consente di promuovere la personalizzazione delle terapie mediche omeopatiche per le categorie sociali più fragili.

"Da oltre 30 anni siamo, ogni giorno, vicini ad anziani fragili, bambini e famiglie numerose, malati complessi con patologie cronico degenerative, donne in condizioni di fragilità, persone diversamente abili, ecc - si legge in una nota - In campo socio-sanitario è arrivato il momento di scegliere il futuro che vogliamo, di promuovere il cambiamento di cui abbiamo bisogno per la salute individuale di ciascuno. Ogni contributo è prezioso: più grande è il supporto che riceviamo dai nostri sostenitori, più rilevanti ed efficaci potranno essere le opere e le azioni del nostro Istituto".

"Destinare il 5×1000 alla Simoh non significa pagare più tasse e non importa quale sia il tuo reddito", precisa la onlus, spiegando che per versare è sufficiente inserire il codice fiscale 04024991004 nell’apposita scheda allegata alla dichiarazione dei redditi, nello spazio dedicato a: "Sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel runts di cui all’art. 46, c. 1, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa’, nonche’ sostegno delle onlus iscritte all’anagrafe”.