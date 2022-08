L’Iran gioca la carta cripto

In Iran si fanno più fitti i contatti tra Istituzioni ed operatori cripto, a seguito della decisione del Governo di autorizzare il pagamento delle importazioni tramite valuta digitale. Infatti, stando alle più recenti indiscrezioni, il Paese si darà presto delle “morbide” regole - probabilmente entro la fine del prossimo mese - a favore di chi opera nel settore, con l’intanto di trasformare la ricchezza cripto in un asset fondamentale ed un fattore dinamico per il sistema iraniano, rallentato ormai da tempo dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti.