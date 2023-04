L’isola d’Ischia su Rai Italia con IschitiAmo

Ischia, 18 aprile 2023 - L’isola d’Ischia sarà protagonista su Rai Italia con IschitiAmo, una produzione televisiva, in onda da lunedì 17 aprile a venerdì 21 aprile 2023 all’interno del programma Casa Italia, realizzata da Radiotelevisione italiana in collaborazione con il Centro di Produzione Rai di Napoli e con il sostegno della Città metropolitana e della Regione Campania.

Visibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, quattro puntate del format vengono dedicate alla scoperta e alla riscoperta della cosiddetta isola verde (la più grande dell’Arcipelago campano) e delle sue ineguagliabili caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali.

La finalità della serie televisiva è quella di aprire uno scrigno e portarne i tesori nascosti sul piccolo schermo, descrivendo obiettivamente la rarissima bellezza del territorio insulare situato nel Golfo di Napoli che gli antichi coloni greci chiamarono Pithecusae, attualmente suddiviso in sei municipalità: Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano d’Ischia.

IschitiAmo: le bellezze di Ischia in mondovisione

Con la produzione televisiva IschitiAmo, Ischia e le sue bellezze vengono proiettate su un palcoscenico globale, in mondovisione nei cinque continenti, raccontate non solo dalle immagini del paesaggio, da aneddoti e curiosità, ma anche dai sindaci dei sei comuni in cui l’isola è amministrativamente suddivisa, dagli emigranti ischitani e dagli emigrati ritornati al luogo natio, per restituire agli spettatori un quadro complessivo del territorio, in cui passato, presente e futuro sono collegati tra loro.

Il format che contiene la serie TV è quello di “Casa Italia”, l’unico programma originale del palinsesto del canale Rai Italia che, per il resto, comprende unicamente programmi, in diretta o in differita, provenienti dalle reti generaliste Rai. Condotto dalla giornalista Roberta Ammendola, il progetto televisivo si occupa di attualità, sport, cinema, moda e musica, con quattro esperti che rispondono a chi vive e lavora all’estero, tante storie di italiani nel mondo e rubriche dedicate ai contributi italiani nei campi dello spettacolo, dello sport, della cultura, dell’impresa e della creatività.

Come vedere IschitiAmo

Per vedere IschitiAmo dal Belpaese è necessario non perdersi le puntate del programma “Casa Italia” del 17, 18, 19, 20 e 21 aprile 2023, visibili on demand in streaming su RaiPlay.it, oppure di notte su Rai 2.

Sul canale Rai Italia invece, il programma va in onda alle ore 17:45 in Australia e Nord America (satellite SES-3), alle ore 19:00 in Africa (satellite Eutelsat 9B), alle ore 14:45 in Asia (satellite Asiasat 5) e alle ore 19:45 in Sud America (satellite SES-14). Gli orari sono tarati sulla città di riferimento per ciascun continente: New York per il Nord America (UTC-5), Buenos Aires per l’America Latina (UTC-3), Pechino per l’Asia (UTC+8), Sydney per l’Australia (UTC+10) e Johannesburg per l’Africa (UTC+2).

Le bellezze dell’isola d’Ischia

La rarità delle bellezze ischitane è dovuta alla sua stessa conformazione geologica: il fatto che sia di origine vulcanica e in mezzo al mare, ha conferito al territorio caratteristiche non facilmente riscontrabili simultaneamente. Ci sono infatti terme, mare, spiagge sabbiose, montagna, boschi, campagna, siti archeologici e una sviluppata cultura enogastronomica; sono inoltre disponibili, non lontano dalle attrattive naturalistiche, tanti comfort, di solito appannaggio delle città, come la possibilità di usufruire di una sviluppata rete stradale e di un'offerta ricettiva non indifferente (di hotel, in particolare, ce ne sono per tutti i gusti e in tutti i comuni) com'è facilmente riscontrabile sul più importante portale di prenotazioni alberghiere e assistenza telefonica Pronto Ischia), tutto a poche miglia marine di distanza dai porti dalla terraferma di Napoli e Pozzuoli.

Citata già da Giovanni Boccaccio nel Decameron – “è una isola assai vicina di Napoli, nella quale fu già tra l’altre una giovinetta bella e lieta molto” – come anche in versi da Elsa Morante – “Fra le isole belle una bella più bella fra le piazzette amate tra i caffè più ospitali: Caffè Internazionale di Forio” – e da Eugenio Montale dopo un viaggio, da Giovanni Comisso – “si vide definita e chiara tutta la costa dell’Italia, da Miseno fino al Circeo, con le cime dei monti bianche di neve al sole. Era la stessa visione che aveva avuto Enea e anche Ulisse e si decise di fermarci” – e Pier Paolo Pasolini – “Un silenzio meraviglioso è intorno a me: la camera del mio albergo, in cui mi trovo da cinque minuti, dà su un grosso monte, verde verde, qualche casa modesta” – che scriveva così dall’albergo di Casamicciola Terme in cui alloggiò. Ma sono tanti gli artisti italiani e internazionali che hanno visitato e amato l’isola, come Wystan Hugh Auden, Alberto Moravia, Truman Capote, Luchino Visconti e altri ancora che, esterrefatti dal suo splendore, hanno rappresentato e celebrato l’isola attraverso le belle arti.

