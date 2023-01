Listeria in formaggi e foie gras vegani, alert ministero

Avviso del ministero della Salute ai consumatori sulla presenza di listeria in alcuni formaggi e foie gras vegani. Attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi Rasff - informa il dicastero - le autorità francesi hanno comunicato la presenza di Listeria monocytogenes in formaggi vegani prodotti dalla ditta francese Jay&Joy. La segnalazione nasce dopo 8 casi di listeriosi in Europa, verificatisi tra aprile e dicembre 2022, legati al consumo di prodotti vegani Jay&Joy. L'azienda ha volontariamente implementato misure di ritiro e richiamo su tutte le sue specialità vegetali simili al formaggio, nonché le sue specialità vegetali simili al foie gras.

Il ministero elenca i prodotti a marchio Jay&Joy oggetto dell'allerta, che "si raccomanda di non consumare": Jil, Joséphine; Jeanne; Jean Jacque; Joie gras; Jeta frais; Joy Prairie; Joy Râpé; Parmi Joy; Joy Montagnard Nature; Joy Montagnard Fumé; Joy Montagnard Poivre; Jil Vrac; Joséphine Vrac; Jeanne Vrac; Jean Jacque Vrac; Joy Blocco; Blocco Jeta, tutti i lotti con date di scadenza dal 14/01/2023 al 30/03/2023.