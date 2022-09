L’Istituto Europeo delle Dipendenze (IEUD) ricerca Psicoterapeuti nelle principali città italiane per estendere la propria offerta di cure specialistiche su tutto il territorio nazionale.

Milano, 6 settembre 2022 - L’Istituto Europeo delle Dipendenze (https://istitutoeuropeodipendenze.it), centro specializzato nel trattamento delle dipendenze patologiche da sostanza o comportamentali, ha avviato una ricerca di Psicoterapeuti nelle principali città italiane, per rendere accessibili i propri servizi progressivamente in tutta Italia.

“Partendo dall’esperienza maturata in questi anni di lavoro presso le sedi di Milano e Torino, l’obiettivo è costruire un network privato, nazionale, altamente specializzato - dice Federico Seghi Recli, socio fondatore di IEuD - che operi su base ambulatoriale con approccio misto, in presenza e online. Molto spesso, quando ci si deve confrontare con un problema di dipendenza, si pensa che sia necessario ricoverarsi o comunque ritirarsi per un periodo più o meno lungo. In realtà, la grande maggioranza delle persone, pur potendo attraversare momenti di grande difficoltà, è in grado di affrontare il problema, a costi accessibili, rimanendo nel proprio ambiente di vita con i suoi legami, impegni, relazioni affettive e professionali”.

La selezione ha preso avvio nelle prime settimane di agosto in alcune città, riscontrando grande partecipazione nonostante il periodo feriale e resterà attiva fino al 14 ottobre, anche se le candidature potrebbero venire chiuse anticipatamente in funzione del numero di adesioni raggiunto.

Per partecipare alla selezione occorre compilare il form online disponibile sul sito dell’Istituto all’indirizzo https://istitutoeuropeodipendenze.it/lavora-con-noi/.

La disponibilità nelle principali città italiane di qualificati psicoterapeuti, opportunamente integrati con gli altri specialisti dell’Equipe di IEuD, consente di offrire un intervento di cura altamente professionale in modo omogeneo sul territorio ricorrendo, ove necessario, ad altri servizi integrativi convenzionati quali ricovero in case di cura, test del capello o risonanza magnetica transcranica (TMS).

Da sempre all’avanguardia nell’utilizzo di strumenti digitali, l’Istituto Europeo delle Dipendenze dispone di una propria, nuova APP denominata Closer, sviluppata per facilitare la relazione di cura con il paziente. Closer consente una continua presenza del curante anche durante gli intervalli di tempo tra le visite, sostiene concretamente l’aderenza alla terapia nel tempo in un contesto di chiarezza sull’accordo di cura, monitorando i progressi fatti verso gli obiettivi concordati.

L’Istituto Europeo Dipendenze (IEuD) è un Istituto all’avanguardia per il trattamento delle dipendenze, in grado di offrire una attenta valutazione del problema, orientando il paziente e i suoi familiari verso gli interventi più idonei e proporzionati alla complessità della propria situazione. Fondato nel 2016 ha sede a Milano in via Pier Lombardo 22 ed a Torino in corso Francia 19bis/F – info numero verde 800 810 100. Priorità di chi è affetto da una dipendenza è proteggere con particolare attenzione la propria vita privata e la propria identità durante il percorso terapeutico, per questo IEuD ha attivato numerosi protocolli di tutela della privacy. https://istitutoeuropeodipendenze.it/