L’Italia nel gotha della Monta da Lavoro

Si è chiusa con successo l’avventura mondiale degli azzurri Chiara Grillini e Tommaso Righi che rientrano dalla Francia con un bottino di tutto rispetto: incisiva esperienza internazionale ed un significativo 5′ posto nello Speed Test di Chiara Grillini, già campionessa europea.

Due binomi di ottima sintonia, sostenuti da più parti sui social, quelli che hanno rappresentato i colori dell’Italia a Les Herbiers in Francia: Chiara con Cutter Honey Taris e Tommaso con M. Zippo, da lui stesso allevato. Il tutto coordinato da un capo equipe d’eccezione: Filippo Loi, Responsabile Nazionale di disciplina di ASI. Si perché la partecipazione ai Campionati Mondiali WAWE dei due ragazzi è stata possibile grazie ad ASI che in Italia è partner e punto di riferimento di WAWE e che in collaborazione con Fitetrec Ante ha dato il via ad un nuovo ciclo che vede come primo obiettivo gli europei del 2023.

Reduci da una gara di qualifica tenutasi presso Centro Tecnico ASI Sport Equestri presso l’ippodromo delle Capannelle di Roma, i due ragazzi hanno effettuato un’ottima prova ed hanno così potuto rappresentare l’Italia ai mondiali di Francia, con l’unico rammarico di non aver potuto partecipare alla competizione come ‘squadra’.

Fatti i dovuti festeggiamenti adesso toccherà a questi ragazzi fare da faro guida alla Monta da Lavoro italiana, una disciplina di assoluto valore tecnico e culturale, tutt’oggi purtroppo troppo frammentata a livello organizzativo.

“È stata una bellissima esperienza e potuto calcare arene di grande pregio. Siamo orgogliosi di questo. Cercheremo ora di raccontare cos’è la monta da lavoro nel Mondo per generare entusiasmo ulteriore rispetto a questa disciplina”, ha detto Chiara Grillini. “È stata una grande esperienza internazionale: con Chiara vicino è tutto più facile”, ha concluso Righi.

Leggi la notizia sul sito Asi.