''L'Italia siamo noi'', il manifesto 77esima festa della Repubblica

"L'Italia siamo noi. Gli italiani, un patrimonio di valori per la Repubblica". E' il manifesto della 77esima edizione della festa della Repubblica, un cielo appena striato dalle nuvole su cui sventola il Tricolore. "Gli italiani sono l’Italia e rappresentano il valore più grande per la nostra Repubblica. Oltre al Tricolore, emblema del nostro Paese, caratterizza il manifesto la frase: 'L’Italia siamo noi'. Poche parole a simboleggiare che la Repubblica non esisterebbe senza la coesistenza di differenti sogni, provenienza, età, professioni, condizioni sociali che senza alcuna distinzione si identificano in una unità che affratella tutti i cittadini e le cittadine del nostro Paese", si legge sul sito della Difesa a corredo del manifesto.

L’Anniversario della Repubblica sarà celebrato con una serie di iniziative che si terranno in tutta Italia per commemorare il 2 giugno 1946, giorno in cui si svolse il referendum sulla forma istituzionale dello Stato che, con il voto popolare, condusse alla nascita della Repubblica italiana e pose le basi della Costituzione repubblicana. A Roma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e dalle più alte cariche dello Stato, si recherà all’Altare della Patria per deporre una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto. A seguire, lo sfilamento lungo via dei Fori Imperiali.