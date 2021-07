L'Italia vola negli ascolti tv, 18 milioni per la vittoria della Nazionale

Con 18.172.000 telespettatori e il 73,68% di share la partita Italia-Inghilterra con la vittoria della Nazionale agli Europei 2020 trasmessa da Rai1 ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri. Gli altri programmi si sono dovuti accontentare di poche briciole con dati di share che non arrivano neppure al 2%: su Canale 5, infatti, 'Vittoria e Abdul' ha ottenuto 388.000 telespettatori e l’1,56%; su Rai2 'Amore, cucina e curry' ha totalizzato 360.000 telespettatori con l'1,45%; su Retequattro 'La mia Africa' ha registrato 276.000 telespettatori e l’1,15%; su Rai3 'I segreti di Osage County' è stato visto da 237.000 telespettatori pari allo 0,95%; su Italia1 'La fidanzata di papà' ha interessato 233.000 telespettatori con lo 0,94%. Su La7 'Face to Face - Lady D vs Elisabetta II' ha ottenuto 195.000 telespettatori con lo 0,78%; su Nove 'Supernanny' ha conquistato 82.000 telespettatori e lo 0,3%; su Tv8 infine 'HeartBreakers – Vizio di famiglia' ha segnato lo 0,29% di share e 76.000 telespettatori.

Nel daytime pomeridiano grande successo per Tv8 che grazie alla finale del torneo di tennis di Wimbledon Berrettini-Djokovic ha segnato il 20,7% di share con 2.862.000 telespettatori. Nell'access prime time la partita della Nazionale ha magnetizzato la quasi totalità della platea televisiva, lasciando al secondo classificato, Canale 5 con 'Paperissima Sprint', 861.000 telespettatori e il 3,9% di share.

Nel complesso le reti Rai hanno stravinto tutte le fasce orarie e in particolare la prima serata con 17.279.000 telespettatori e il 73,02% di share, la seconda serata con il 74,62% e 12.478.000 telespettatori, e l'intera giornata con 5.437.000 telespettatori e il 50,5% di share.