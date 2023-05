L’italiana Coderblock presenta il suo metaverso basato su IA

La blockchain company italiana Coderblock, a poche settimane dal primo evento pre-sale dei suoi terreni (le ultime land sono acquistabili sul sito web), è al lavoro sul suo metaverso ed è pronta a presentarsi come Next Generation AI Metaverse, ovvero una delle prime realtà in Italia ad avvalersi in modo concreto di un’integrazione AI nei suoi spazi immersivi. L’intelligenza artificiale metterà a disposizione strumenti e funzionalità che potranno rivelarsi significative poiché forniranno informazioni senza precedenti per volume e qualità. La ricchezza che l’AI potrà aggiungere all’esperienza immersiva, infatti, sarà quella di individuare e interpretare le esigenze degli utenti creando così, non solo nuove frontiere di business, ma anche opportunità professionali capaci di adattarsi ad ambienti di lavoro in continua evoluzione.

“Il metaverso, per sua definizione, non può essere statico, esso necessita di un’attenzione al cambiamento che è pari a quella che viviamo nelle nostre vite. Il bello è che un metaverso evolve, si mescola con altre tecnologie e non si tira indietro davanti alle sperimentazioni”, spiega Danilo Costa, CEO & Founder di Coderblock. Ed è qui che, come già accaduto per la blockchain, anche l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità al passo con i nostri tempi. Nello specifico, mentre il Web3 sta diventando sempre più popolare grazie alla sua capacità di offrire esperienze maggiormente efficienti e coinvolgenti, l’AI sta cambiando radicalmente il livello di immersività dei mondi virtuali, capovolgendo il modo in cui aziende ed utenti operano e creano valore grazie all’avanzamento tecnologico”. Costa spiega anche come sarà possibile usare queste tecnologie nel proprio business: “La AI avrà l’importante compito di affiancare l’utente nel percorso di creazione, realizzando per lui interi mondi virtuali usufruendo del know-how sviluppato negli anni da Coderblock. Il tutto sarà possibile attraverso un semplice click”.