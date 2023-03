Lite Fedez-Giordano, il web boccia il rapper - I dati

Il web boccia Fedez dopo la lite social tra il rapper e Mario Giordano. "La lite tra Fedez e Mario Giordano ha infiammato la rete, scatenando la reazione degli utenti, che criticano il rapper per i toni utilizzati e per l’ennesima polemica che lo vede protagonista", emerge da una ricerca (Guarda i dati) di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni in rete delle ultime 48 ore relative alle stories Instagram con le quali Fedez ha denunciato i metodi giornalistici di 'Fuori dal coro', la trasmissione di Mario Giordano.

"Registrate oltre 22K mentions (post originali su pagine pubbliche), a fronte di 752K interazioni (reazioni, commenti, condivisioni). Il sentiment verso la vicenda in generale è negativo al 64,23%. Il sentiment nei confronti dei protagonisti della polemica è anche quello in prevalenza negativo, anche se Fedez raccoglie le maggiori critiche, sia in termini assoluti che in termini percentuali. Nei suoi confronti esprimono parere negativo circa due utenti su tre (75%)", i dati evidenziati dalla ricerca.

"Tra i commenti al post della pagina Facebook di Fuori dal Coro in cui Mario Giordano smentisce la ricostruzione di Fedez, il 90% degli utenti si schiera infatti dalla parte del giornalista. Secondo gli utenti infatti Fedez si è inventato tutto e vuole solo attirare l'attenzione su di sé. In tanti poi elogiano la risposta di Giordano e supportano la trasmissione", si legge ancora.