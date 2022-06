Liu Jo affida direzione generale a Paola Durante

Liu Jo, azienda di abbigliamento di Eih-Eccellenze Italiane Holding, rafforza la propria struttura affidando a Paola Durante il ruolo di direttore generale. Lo rende noto il gruppo. Fondata da Marco Marchi, Liu Jo ha scelto per la prima volta di nominare un general manager in un’ottica di consolidamento e sviluppo futuro del business. La nomina si inserisce in un percorso di rafforzamento del brand, che ha chiuso il 2021 con un fatturato superiore ai 400 milioni, puntando ad un nuovo percorso di crescita che permetta di espandere e consolidare ulteriormente la propria presenza a livello nazionale ed internazionale.

“Abbiamo pensato concretamente al futuro di Liu Jo, agli ulteriori passi che vogliamo intraprendere - afferma Marco Marchi -. Da qui la decisione di aprirsi ad una figura professionale nuova per la nostra azienda, in grado di portare linfa ed energia rinnovata ad un business model di successo. Con l’ingresso di Paola Durante, che ha alle spalle un percorso lavorativo di successo, rafforziamo la nostra squadra con un profilo di grande rilievo che porterà valore e visione al futuro di Liu Jo".

Laureata in Economia e Scienze Politiche, Paola Durante ha ricoperto a lungo il ruolo di managing director presso BofA Merrill Lynch, per poi proseguire il suo percorso lavorativo nel fashion system come Director-Investor Relations & Strategic Planning presso Moncler SpA. Una carriera costellata da esperienze di rilievo, che la porteranno ad intraprendere una nuova avventura come direttore generale in Liu Jo.