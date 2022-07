Live in Japan, con gli NFT arriva il PSG

Via alla vendita dei biglietti NFT delle partite amichevoli del tour in Giappone del Paris Saint Germain. Il prezzo è di 30 milioni di yen, pari a 218.817 dollari. Il club francese, che ha dominato l’ultimo campionato, consentirà ai detentori dei biglietti speciali l’accesso alla sala VIP dello stadio e alla festa VIP, dove potranno scattare una fotografia con star del calibro di Messi, Neymar e Mbappé. Previste per il prossimo futuro altre tipologie di tagliandi NFT: i Gold VVIP ticket al prezzo di 1 milione di yen, e i Platinum VVIP ticket, al prezzo di 10 milioni di yen.