Liverpool-Napoli, come vedere oggi la partita in tv e streaming

La gara non è disponibile in chiaro

Liverpool e Napoli in campo oggi alle 21 nella partita valida per l'ultima giornata del Girone A di Champions League. Le due squadre sono già qualificate agli ottavi di finale e il Napoli, vittorioso per 4-1 all'andata, deve evitare una sconfitta con 4 gol di scarto per mantenere il primo posto. Come vedere la partita in tv?

Il match in tv si potrà vedere su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport HD (canale 252). In streaming, per gli abbonati Sky, la gara è disponibile su Sky Go grazie all'app su PC, smartphone o tablet. La gara è disponibile anche su NOW e Mediaset Infinity, scaricando l'app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, oppure sul sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, grazie all'uso di Amazon Firestick e Google Chromecast.