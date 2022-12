Liverpool, sparatoria al pub: un morto e 3 feriti

Una donna è rimasta uccisa per le ferite riportate in una sparatoria avvenuta in un pub di Wallasey, vicino a Liverpool, alla vigilia di Natale. Altre tre persone, secondo quanto riportato dalla Bbc, sono rimaste ferite. Gli inquirenti hanno aperto un'indagine per omicidio. Secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, la prima chiamata dal pub 'Lighthouse Inn' è arrivata poco prima dell'1 di notte. I feriti erano tre uomini e donna. Quest'ultima però è deceduta poco dopo il ricovero. A sparare, secondo le prime ricostruzioni, un uomo poi fuggito a bordo di un auto di colore scuro. La polizia ha invitato eventuali testimoni a farsi avanti.