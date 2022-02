Liz Taylor, Albanese: "Dal lilla al giallo in via Veneto per scegliere i suoi stivali colorati"

Come molte dive della Hollywood sul Tevere frequentava la boutique di via Marche

"Dal giallo al lilla, al verde bottiglia. Scarpe da sera, ma soprattutto stivali. Sempre e solo sotto il ginocchio". Giada Albanese, erede dello storico marchio di accessori, punto di riferimento ineludibile della dolce vita romana, ricorda all'Adnkronos, dai racconti tramandati in famiglia, alcune aneddoti legati a Liz Taylor, la grande attrice che frequentava negli anni '60, come molte dive della Hollywood sul Tevere, la storica boutique di via Lazio.

E aggiunge ancora Giada Albanese: "Liz Taylor era sempre accompagnata da Richard Burton che una volta dinanzi al negozio preferiva lasciarla sola a scegliere i suoi accessori. E per l'occasione il negozio veniva sempre chiuso al pubblico. Non più di un'ora. La grande attrice di Hollywood era una donna affabile, sorridente sempre circondata da fotografi e paparazzi. Amava i colori e sceglieva pochi modelli. Sempre gli stessi, ma in tonalità diverse".