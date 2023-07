“Da sempre Novartis è molto impegnata in ambito ematologico, lo dimostrano gli oltre vent’anni di ricerca nell’ambito della leucemia mieloide cronica”. Queste le parole di Paola Coco, direttore medico di Novartis Italia, in occasione della conferenza stampa “Nuovo meccanismo d’azione contro la leucemia mieloide cronica: maggiore efficacia e tollerabilità con Asciminib, ora rimborsato anche in Italia”, promossa da Novartis e tenutasi a Milano.